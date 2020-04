La fuga in avanti della Georgia sulla riapertura è un nuovo grattacapo per Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel pieno della tempesta provocata dalla pandemia di coronavirus, negli Stati Uniti si fa sempre più acceso il dibattito sulla riapertura delle attività economiche. Come altrove, si scontrano due esigenze contrastanti: da una parte, quella di salvaguardare vite umane mantenendo le stringenti misure di distanziamento sociale e i provvedimenti restrittivi in vigore; dall’altra, quella di contenere danni all’economia che si preannunciano devastanti. È notizia di oggi, per esempio, che nel giro di una sola settimana il numero di disoccupati è cresciuto di 4,4 milioni di unità, portando il numero di statunitensi rimasti senza lavoro a causa della crisi a 26,4 milioni. Secondo i dati diffusi dal dipartimento del Lavoro, i lavoratori che hanno presentato richiesta di disoccupazione nelle ultime cinque settimane rappresentano circa il 16 per cento della forza lavoro Usa, più delle popolazioni di New Jersey, Connecticut e Pennsylvania messe insieme e collocano il tasso di disoccupazione nazionale tra il 15 e il 20 per cento, dato più alto di quello registrato durante la recessione del biennio 2008-2009. Numeri che spiegano la fretta manifestata da diversi Stati per un rilancio dell’economia in anticipo rispetto ai lunghi tempi dell’emergenza.In questo contesto si colloca la fuga in avanti della Georgia, che con il governatore repubblicano Brian Kemp ha annunciato questa settimana la riapertura a partire da venerdì 24 aprile di sale da bowling, palestre, saloni per parrucchieri e negozi per tatuaggi, a patto che i proprietari si attengano a stringenti misure sanitarie e di distanziamento sociale. Lunedì prossimo dovrebbe essere il turno di teatri e ristoranti, anche se limitati alle ore serali. Il piano di riapertura annunciato dal governatore della Georgia sembra tuttavia contrastare con l’ordine ai cittadini dello Stato di restare a casa, in vigore fino al 30 aprile, così come con le linee guida federali valide fino a fine mese. A destare perplessità negli osservatori è anche il fatto che in Georgia la curva dei contagi non è ancora passata alla fase discendente: al momento vi sono oltre 21 mila casi confermati e 846 decessi per Covid-19.La posizione della Georgia sembra aver provocato più di un grattacapo alla Casa Bianca. Il presidente Donald Trump è anch’egli diviso tra due opposte esigenze, entrambe legate alle elezioni presidenziali del prossimo novembre. Da un lato, Trump ha la necessità di confutare i suoi critici, che lo accusano di aver gestito in maniera superficiale l’emergenza coronavirus; dall’altro, ha bisogno di recuperare il più velocemente possibile il terreno perduto in economia, la cui crescita era stata finora alla base del suo consenso. Da qui quello che ieri la “Cnn” ha definito “un pasticcio di messaggi contrastanti e illogici” che farà poco per “infondere nei cittadini la fiducia necessaria a uscire dalle proprie case al termine del lockdown e per favorire la ripresa economica”. Trump, infatti, ha “progressivamente incrementato la pressione sui governatori, appoggiando le proteste di quanti si oppongono alle norme sul distanziamento sociale e rifiutandosi di difendere con forza le linee guida proposte dalla stessa Casa Bianca per una riapertura sicura”.Il presidente statunitense ha anche continuando a ripetere che il ritorno alla vita normale è “dietro l’angolo” e in uno dei punti stampa di questa settimana ha ricordato che “20 Stati che rappresentano il 40 per cento della popolazione hanno annunciato che si stanno preparando al rilancio sicuro delle loro economie in un futuro molto prossimo”. Il riferimento è a una coalizione in allargamento composta da Stati del sud a guida repubblicana che, a partire dalla Georgia, sta pressando per far ripartire le attività. Tra questi vi è anche il Mississippi, il cui governatore Tate Reeves, vicino a Trump, ha riferito di aver parlato con altri colleghi del sud degli Stati Uniti a proposito della fine della serrata. Del gruppo fanno parte poi la Carolina del Sud, il Tennessee, l’Alabama e la Florida.Ieri, tuttavia, Trump ha tirato il freno. Durante il suo quotidiano punto stampa alla Casa Bianca, il presidente ha detto di essere “profondamente in disaccordo” con la decisione del governatore Kemp. “Ho detto al governatore della Georgia che sono profondamente in disaccordo con la sua decisione di riaprire alcune strutture in violazione delle linee guida per la Fase 1 e a tutela (anche) degli incredibili cittadini della Georgia”, ha dichiarato Trump, riferendosi alle linee guida emanate dall’amministrazione presidenziale Usa per far fronte all’emergenza sanitaria. Trump ha negato così le indiscrezioni della stessa “Cnn”, secondo cui il suo vice Mike Pence aveva contattato Kemp martedì sera per esprimere l’appoggio della Casa Bianca alla sua decisione. Il presidente ha spiegato di aver parlato direttamente al telefono il governatore. “Penso comunque che debba fare ciò che reputa giusto. (…) Non concordo con la sua decisione, ma voglio che i governatori siano liberi di decidere. Certo, se constaterò qualcosa di assurdo, di completamente estraneo al buon senso, non mancherò di intervenire. In questo caso, penso sia troppo presto. Passeremo alla fase due a breve”, ha detto.Trump, insomma, ha contestato la scelta del governatore della Georgia senza tuttavia annunciare alcun provvedimento per opporvisi. E, al momento, Kemp non risulta aver fatto alcun passo indietro. Così, in una fase in cui i messaggi dalla Casa Bianca appaiono contrastanti, l’Associazione nazionale dei governatori (Nga) ha annunciato un piano che suggerisce un approccio cauto, chiedendo al governo federale un notevole aumento dei test e nuovi aiuti per gli Stati. La tabella di marcia in dieci punti redatta dall’associazione, che è presieduta dal governatore del Maryland Larry Hogan (il vice è Andrew Cuomo dello Stato di New York), fa da eco alle preoccupazioni degli esperti, secondo cui una ripartenza troppo veloce rischia di provocare una nuova ondata di contagi da coronavirus. Inoltre, l’Nga si scontra con Trump su un punto importante: secondo i governatori, la capacità delle autorità statali di eseguire test resta “inadeguata”. Lo stesso Hogan, repubblicano, nelle ultime settimane aveva fortemente criticato l’amministrazione per non aver assicurato agli Stati tamponi a sufficienza, ribadendo la propria insoddisfazione dopo aver ricevuto nel fine settimana migliaia di test dalla Corea del Sud senza l’intervento federale. (Res)