Trasporto aereo: Lufthansa, nel primo trimestre perdita per 1,2 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel promo trimestre, il gruppo Lufthansa, che fa capo all'omonima compagnia di bandiera tedesca, ha registrato una perdita operativa di 1,2 miliardi di euro a causa della crisi provocata dalla pandemia di coronavirus. È quanto reso noto dalla stessa Lufthansa, come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”. Nei primi tre mesi del 2019, la perdita del gruppo ammontava a 336 milioni di euro. Tra gennaio e marzo di quest'anno, il fatturato consolidato di Lufthansa è diminuito del 18 per cento a 6,4 miliardi di euro, in base ai dati preliminari. Nel solo mese di marzo, le vendite hanno subito una contrazione del 47 per cento, pari a 1,4 miliardi di euro. Per il secondo trimestre, Lufthansa prevede una perdita operativa significativamente più elevata. La liquidità disponibile del gruppo è attualmente pari a circa 4,4 miliardi di euro. (Geb)