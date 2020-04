Cina: ministero Commercio invita a rafforzare cooperazione economica con Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non c'è nessun vincitore nella guerra commerciale: Cina e Stati uniti trarranno beneficio dalla cooperazione, altrimenti, entrambi rimarranno feriti. Lo ha dichiarato oggi Gao Feng, portavoce del ministero del Commercio cinese in una conferenza stampa. Secondo il recente rapporto del Consiglio commerciale Usa-Cina sulle esportazioni, l'export Usa nella Repubblica popolare è diminuito in modo significativo negli ultimi due anni a causa della guerra commerciale tra i due paesi. Prima dell'inizio delle tensioni commerciali nel 2018, la Cina era il mercato in più rapida crescita per le esportazioni statunitensi. "Dal 2010 al 2017, le esportazioni statunitensi di merci in Cina sono aumentate del 41,8 per cento, molto più elevate dell'incremento delle esportazioni statunitensi in altre regioni, che è del 19,4 percento", ha affermato Gao. Tuttavia, le controversie commerciali hanno trascinato l'incremento delle esportazioni statunitensi in Cina dal 2010 al 2019 a solo il 16 per cento, mentre l'incremento nel resto del mondo è passato al 29 per cento. Gao ha affermato che le due nazioni dovrebbero cogliere l'opportunità di attuare l'accordo commerciale di "Fase uno", seguire la stessa direzione e rafforzare la cooperazione e gestire le loro differenze. Ha anche affermato che Pechino e Washington dovrebbero cercare di ridurre l'instabilità nelle loro relazioni economiche e commerciali, evitando di adottare nuove misure per limitare il commercio e gli investimenti e promuovere invece lo sviluppo sano e costante dei legami economici.(Cip)