Italia-Usa: Guerini ringrazia Esper per aiuti, "storica fratellanza dimostrata anche oggi"

- Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha avuto una conversazione telefonica questo pomeriggio con il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Mark Esper. “'Desidero prima di tutto ringraziarti a nome del governo e del popolo italiano per la solidarietà manifestata e per gli ulteriori supporti che sono stati resi disponibili nei giorni scorsi in termini di assistenza medico-sanitaria. Ancor più significativi in quanto l'emergenza investe anche il tuo paese", ha detto il ministro secondo quanto riferito in un comunicato del ministero della Difesa. Durante il colloquio, a poche settimane dalla loro precedente telefonata del 26 marzo, Guerini ha affermato: ''Sappiamo di poter contare sugli amici. Gli aiuti che gli Stati Uniti hanno messo a disposizione attraverso il canale militare hanno riscosso un concreto apprezzamento. Una manifestazione di fratellanza, quella degli Stati Uniti, che testimonia ancora una volta l'estrema solidità delle storiche relazioni transatlantiche tra i nostri paesi, sia sul piano della cooperazione militare, sia sul piano della reciproca solidarietà in questo momento di emergenza". Guerini ha ribadito ad Esper la volontà reciproca di aiutarsi, non solo attraverso la condivisione delle esperienze e delle soluzioni adottate ma anche offrendo capacità importanti, come il trasporto in biocontenimento, messe a disposizione dal ministro agli alleati della Nato nei giorni scorsi. (segue) (Com)