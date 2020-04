Italia-Usa: Guerini ringrazia Esper per aiuti, "storica fratellanza dimostrata anche oggi" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alleanza, hanno convenuto i due ministri, sta dimostrando di conferire valore aggiunto in situazioni di crisi come quella in atto. Crisi che ancor di più ha attestato la capacità dell'Alleanza di adattarsi anche a situazioni impreviste, "le azioni e le misure adottate ne sono la dimostrazione". Il ministro Guerini ha anche rappresentato al capo del Pentagono solidarietà per quanto l'emergenza Covid-19 sta determinando negli Stati Uniti. ''In questo periodo così difficile, siamo vicini al popolo americano, ben consapevoli delle difficoltà e dei sacrifici che la gestione di questa crisi comporta per ogni cittadino dei nostri paesi''. Entrambi hanno assicurato, infine, che anche sul piano della ricerca, ogni progresso verso la direzione di un vaccino e l'individuazione di terapie efficaci verrà condiviso reciprocamente. La conversazione si è conclusa con l'impegno di consultarsi nuovamente in relazione all'evoluzione dell'emergenza. (Com)