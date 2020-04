Emirati: coronavirus, abbreviato coprifuoco a livello nazionale durante il Ramadan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti hanno abbreviato di due ore il coprifuoco introdotto per contenere la pandemia di coronavirus a livello nazionale precisando che verrà imposto dalle 22 alle 6 del mattino per il mese di digiuno musulmano del Ramadan. Lo riferisce l'agenzia di stampa statale “Wam”. Il coprifuoco era in precedenza attivo dalle 20 alle 6 del mattino tutti i giorni. Non è chiaro se Dubai, uno dei sette emirati del Paese del Golfo e che è stato sottoposto a un coprifuoco di 24 ore, sia stato incluso nell'ultima decisione. Supermercati, negozi di alimentari, negozi di alimentari e farmacie saranno autorizzati a operare 24 ore al giorno, secondo la dichiarazione. Nel frattempo, i mercati di carne, frutta e verdura, nonché le macellerie, le panetterie, torrefazioni e negozi di dolci saranno autorizzati ad aprire dalle 6 alle 22. Secondo quanto riferisce la “Wam”, i negozi saranno tenuti ad aderire alle misure precauzionali del ministero della Salute nella fase di apertura. Il ministero ha esortato i cittadini e i residenti a rispettare i protocolli per garantire la propria sicurezza e quella altrui.(Res)