Infrastrutture: assessore lombardo, bene avanzamento cantiere Treviolo-Paladina (BG)

- L’assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi ha partecipato oggi, insieme al presidente della Provincia di Bergamo Gianfranco Gafforelli, al sopralluogo sui cantieri della Treviolo-Paladina, nei Comuni di Curno e Valbrembo (BG). “Oggi abbiamo visto come i lavori per la Treviolo-Paladina – ha detto Terzi - proseguano anche in un contesto difficile come quello dettato dall’emergenza sanitaria: ringrazio i lavoratori e tutte le maestranze per l’impegno profuso quotidianamente. Come Regione guardiamo con grande attenzione alla necessità di completare l’anello delle tangenziali bergamasche. Realizzare le infrastrutture è sempre più necessario per sviluppare i nostri territori e accompagnare la fase di rilancio dell’economia. Regione ha messo in campo un Piano Marshall proprio per stimolare la ripresa e aiutare gli enti locali a far ripartire i cantieri. Per i Comuni della Provincia di Bergamo arriveranno 53 milioni di euro da investire nei prossimi mesi, ai quali si aggiungeranno altre risorse per le Province”. (com)