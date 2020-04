Coronavirus: filiera costruzioni, pronti a ripartire già questa settimana in sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Se riparte tutta la filiera delle costruzioni ci sarà una spinta sensibile alla ripartenza dell'intera economia italiana che sta rischiando, proprio a causa del fermo delle attività dovuto al Covid-19, di perdere 9 punti di Pil”. “C’è molto da fare - osservano le associazioni di categoria del settore delle cotruzioni - nel nostro Paese, anche e soprattutto in questo momento: riparare e manutenere le strade che oggi sono più vuote, riqualificare e mettere in sicurezza le scuole che oggi sono chiuse, riqualificare sul piano energetico e strutturale il parco immobiliare e le periferie delle nostre città, intervenire e recuperare il dissesto idrogeologico dei territori. Riapriamo i cantieri, mettendo al centro la salute e la sicurezza dei cittadini e degli addetti al settore, e cominciamo a lavorare per aiutare il Paese che non può permettersi una emergenza economica dopo quella sanitaria”. (com)