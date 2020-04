Coronavirus: assessore Lombardia, governo segua nostro esempio, lasci proventi multe violazioni dpcm nei territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiedo che l'esempio lombardo possa essere condiviso dal governo e replicato dalle altre Regioni italiane. I territori ora più che mai hanno bisogno di fondi. Somme che potrebbero anche essere destinate per provvedimenti di natura sociale". Lo dichiara l'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, in seguito alla scelta di Regione Lombardia di destinare alle forze dell'ordine e alle Polizie locali lombarde i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni dei dpcm relativi al coronavirus. (com)