Bangladesh: ministro Esteri, barche con profughi rohingya saranno respinte

- Il Bangladesh non accoglierà altri profughi rohingya. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Abul Kalam Abdul Momen, aggiungendo che il governo ha incrementato la sorveglianza nel Golfo del Bengala per impedire gli arrivi via mare. “Due barche che trasportano rohingya stanno cercando di entrare nelle nostre acque”, ha affermato il ministro, ipotizzando che provengano dallo Stato di Rakhine, in Myanmar, e riferendo che la Marina militare e la Guardia costiera sono in allerta e sono state istruite a non permettere il loro ingresso. “Non saranno accettati altri rohingya”, ha concluso Momen. L’organizzazione per i diritti umani Amnesty International, che ha fatto appello per l’assistenza ai profughi, ha reso noto che ci sono circa 500 persone, tra uomini, donne e bambini, sulle due imbarcazioni, attualmente in acque internazionali dopo essere state respinte dalla Malesia. (segue) (Inn)