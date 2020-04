Imprese: Unicredit, Jana Hecker è il nuovo responsabile globale Equity Capital Markets

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unicredit ha annunciato oggi la nomina di Jana Hecker nel ruolo di responsabile globale Equity Capital Markets. Lo si apprende dal relativo comunicato stampa. Hecker succede a Stefania Godoli, nominata lo scorso febbraio a capo della joint venture tra Corporate & Investmente Banking e Commercial Banking per l'Italia. Tra le sea responsabilità ci saranno le attività globali di origination ed esecuzione delle operazioni sui mercati azionari, nonché quelle relative alla partnership strategica con Kepler-Cheuvreux per i servizi di ricerca azionaria e distribuzione. La banca ha anche comunicato una serie di ulteriori cambiamenti manageriali nell'ambito della sua piattaforma di Equity Capital Markets: Matthias Janssen è il nuovo responsabile Equity-Linked Products, Alexander Vart è stato nominato responsabile unico Ecm Germania e Austria, Paolo Garzarelli sarà il nuovo responsabile unico Ecm Italia, mentre Luca Domina in precedenza coresponsabile di Ecm Italia, ha assunto un nuovo ruolo nell'ambito dell'Industry Team di Unicredit in qualità di specialista per il settore dei beni di consumo. Tutte le nomine hanno decorrenza immediata. “La nomina di Jana Hecker e gli altri cambiamenti annunciati oggi rafforzeranno la nostra piattaforma Ecm, con cui forniamo servizi di eccellenza alla nostra estesa rete di clienti”, ha commentato Richard Burton, responsabile del Corporate & Investment Banking di Unicredit.(Com)