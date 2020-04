© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Carlo Verdelli non è più il direttore di "La Repubblica". Lo annuncia lo stesso quotidiano nell'edizione online. "L'Editore ha comunicato oggi a Carlo Verdelli che non è più il direttore di Repubblica. Il Cda di Gedi, che è in corso, indicherà il nome del nuovo direttore", si legge. Il Comitato di redazione in una nota aggiunge che "la redazione di Repubblica, appresa la notizia, è riunita in assemblea". (Rin)