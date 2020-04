Messico: coronavirus, atteso per domani altro personale medico da Cuba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione di circa trecento infermiere cubane arriverà domani in Messico per coadiuvare il personale sanitario locale nell'assistenza ai pazienti malati da Covid-19. Le infermiere raggiungono così il gruppo di dieci medici ed esperti cubani arrivati due settimane fa a Città del Messico con il compito di confrontare strategie sanitarie e organizzative nella gestione della crisi. Il paese denuncia una carenza di personale medico utile a fronteggiare l'emergenza, situazione che il viceministro alla Salute, Hugo Lopez-Gatell, riconduce all'eredità di anni di mancati investimenti e di basso sviluppo nel comparto. Per porre rimedio a questa situazione, il governo ha tra le altre cose inviato richieste di aiuto ad altri paesi. Lo strumento più corposo è quello attivato con la Cina, un ponte aereo che dovrebbe garantire l'acquisto di attrezzature per un totale di oltre 56 milioni di euro. Oltre al contributo cubano c'è poi quello degli Stati Uniti, che sono pronti a fornire circa mille apparecchi per la respirazione assistita. (segue) (Mec)