Messico: coronavirus, atteso per domani altro personale medico da Cuba (2)

- Il governo messicano ha dichiarato martedì l'ingresso ufficiale nella "fase 3" della diffusione del nuovo coronavirus, la più grave dell'emergenza sanitaria in atto. "Diamo per iniziata la Fase 3 dell'epidemia della Covid-19", ha detto Lopez-Gatell certificando l'ingresso "nella fase di crescita rapida" dei contagi, periodo in cui "si accumulerà un gran numero di casi e di ricoveri" e durante il quale sarà ancora più necessario adottare le misure di distanziamento fisico tra le persone. L'ingresso nella "fase 3", scattata per l'aumento di focolai comunitari del virus e di alte concentrazioni della Covid-19, porterà ad un irrobustimento delle misure di prevenzione in parte già adottate, con una strategia mirata a tenere entro limiti sopportabili dal sistema sanitario il numero di ricoveri e malati. L'ultimo bilancio ufficiale dell'epidemia in Messico, diffuso mercoledì sera, parlava di 10.544 casi di contagio e 970 morti. (segue) (Mec)