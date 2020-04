Messico: coronavirus, atteso per domani altro personale medico da Cuba (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le direttive precise su comportamenti e regole da rispettare fino alla fine della crisi sanitaria verranno diffuse nelle prossime ore dal ministero della Salute, ma il paese sa di dover continuare a osservare - con maggiore rigore - un regime di quarantena generalizzata, la sospensione dei grandi eventi, delle scuole e delle attività in centri lavoro che fanno registrare focolai di contagio. La dichiarazione segue di quasi un mese l'ingresso nella "fase due", quella in cui si registravano i primi casi di contagio "non importato" dall'estero. Un passo che si compie secondo il calendario anticipato nelle settimane scorse dallo stesso governo. L'esecutivo, ha spiegato Lopez-Gatell, aveva inoltre deciso di rinviare l'ingresso nella nuova fase solo quando la condizione di emergenza si sarebbe verificata per tutto il territorio, nonostante alcuni indicatori, tra cui l'alto numero di contagi, fossero già presenti in determinate zone del paese. (segue) (Mec)