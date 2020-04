Messico: coronavirus, atteso per domani altro personale medico da Cuba (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il peggiore scenario disegnato dal ministero della Salute prevede il contagio di una quota compresa tra lo 0,5 e l'1 per cento della popolazione, fino a 1,2 milioni di persone. Il governo confida però che aver "raccomandato" con largo anticipo le misure di prevenzione basate sulla "sana distanza" possa contribuire nel rendere la curva epidemica meno aggressiva. L'ipotesi rilanciata sui media è di arrivare a numero tra i 175 mila e 300mila malati da Covid-19, con solo un 30 per cento dei casi in condizioni gravi tali da richiedere il ricovero in strutture di terapia intensiva. I giorni più acuti dell'emergenza, assicura il governo devono però ancora venire: il presidente Andres Manuel Lopez Obrador aveva parlato della settimana che va dal 2 all'8 maggio, calendario spinto fino al 10 magio da Lopez-Gatell. (segue) (Mec)