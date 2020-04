Messico: coronavirus, atteso per domani altro personale medico da Cuba (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La quarantena generalizzata sarà valida sino a tutto maggio, ma l'esecutivo ha anche annunciato che, se si mantengono le regole di prevenzione di base, almeno un migliaio di comuni potranno tornare alla normalità da metà maggio. "A partire dal 18 maggio possiamo identificare alcuni municipi o zone del paese in cui esiste una trasmissione del virus molto bassa o inesistente" aveva detto a inizio settimana Lopez-Gatell. Distretti dislocati "in diverse zone del paese, ma che coprono una grande quantità totale di municipi. Quasi mille dei 2.500 che ha il Messico. In questi posti possiamo controllare la malattia", ha detto Lopez-Gatell anticipando per questi casi l'applicazione delle misure proprie della "fase 1" dell'emergenza: mantenere le distanze, lavare con frequenza le mani, evitare abbracci e tracciare i nuovi casi di contagio. (Mec)