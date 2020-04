Coronavirus: 55 nuovi casi di contagio e quattro decessi in Abruzzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Abruzzo, dall'inizio dell'emergenza, sono stati registrati 2785 casi positivi al Covid 19, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo e dall'Università di Chieti". Lo ha riferito il servizio regionale di prevezione e tutela della Salute nel consueto bollettino sull'emergenza coronavirus: "Rispetto a ieri si registra un aumento di 52 casi su un totale di 1234 tamponi analizzati. Nella giornata di ieri i positivi erano stati 66 su un totale di 1418 tamponi analizzati. 322 pazienti (+11 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, mentre gli altri 1747 (-17 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 280 pazienti deceduti (+4 rispetto a ieri)". (Ren)