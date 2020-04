© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Appalti milionari, mascherine acquistate e mai arrivate. Questo è quello che emerge dalla gestione dell'emergenza della Regione Lazio, governata dal leader del Pd Nicola Zingaretti. Questi sono quelli che vorrebbero commissariare la Lombardia, dopo aver minimizzato circa la gravità del virus". Così una nota del Gruppo Lega in Consiglio Regionale della Lombardia, in risposta ai continui attacchi del Pd. (com)