Violenza donne: Guerrini (M5s), Roma non intende abbassare la guardia

- L'attuale emergenza sanitaria legata al Covid-19 ha imposto un'attenta riflessione su quella che si configura come "un'emergenza nell'emergenza", ossia la violenza sulle donne. "Ne abbiamo discusso nel corso dell'odierna seduta della commissione per le Pari opportunità di Roma Capitale, durante la quale sono intervenuti importanti esponenti della amministrazione capitolina, del Parlamento e delle forze dell'ordine, tutti costantemente impegnati nel contrasto a tale fenomeno". Lo afferma in una nota la presidente della commissione capitolina alle Pari opportunità Gemma Guerrini. "Quello della violenza di genere è un tema da sempre centrale nell'agenda politica dell'amministrazione Raggi che, come ha illustrato l'assessora Veronica Mammì, sta rapidamente raggiungendo l'obiettivo prefissato di aprire un Centro antiviolenza in ogni municipio e di avviare, con il concorso e il supporto del personale specializzato quali psicologi e assistenti sociali, nuove case di accoglienza e della semiautonomia, avendo già predisposto anche 'un terzo livello' finalizzato a sostenere le donne che escono dalle case rifugio e dalle case di semi-autonomia, centri che si occupano della 'risocializzazione' delle persone donne vittime di violenza. L'amministrazione è infatti impegnata a dare risposte non solo adeguate alle diverse necessità, ma altresì rapide ed efficaci, come nel caso della consegna dei cinque appartamenti destinati al progetto di housing sociale e prontamente messi a disposizione delle donne già ospiti della associazione 'Lucha y Siesta' ", continua Guerrini nella nota. (segue) (Com)