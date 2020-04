Violenza donne: Guerrini (M5s), Roma non intende abbassare la guardia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'insorgenza della pandemia da Covid-19 ha invece impedito di varare i bandi già pronti per la pubblicazione entro aprile. A emergenza finita, saranno avviate ben 4 procedure per l'apertura di almeno 6 nuove strutture e per l'attivazione di 4 nuovi Centri antiviolenza. "Per quanto riguarda invece la tempestiva risposta che Roma Capitale ha saputo dare alla 'emergenza nell'emergenza', e cioè alla necessità delle donne in condizioni di fragilità di essere ospitate nel rispetto dell'obbligo di distanziamento fisico prescritto dai decreti, è stata prontamente inaugurata una nuova struttura presso l'Istituto San Michele, in zona Tor Marancia, dove possono essere ospitate 40 persone", aggiunge la presidente della commissione alle Pari opportunità. "Oltre a ciò, l'amministrazione capitolina ha incentivato la sensibilizzazione sul tema della violenza di genere, ha aumentato l'informazione sui servizi e sui contatti utili per le richieste di aiuto, pubblicizzandoli su tutti i canali di informazione a disposizione e ha intensificato il dialogo e la collaborazione con le forze dell'ordine. Roma Capitale non intende abbassare la guardia sul tema della violenza di genere e lo dimostra il fatto che la percentuale delle donne attualmente seguite dalle nostre strutture è aumentata nell'ultimo anno dell'89 per cento, segno tangibile della fiducia nella istituzione capitolina che cresce nel tempo", continua Gemma Guerrini. La flessione delle richieste di aiuto, causata dall'impossibilità delle donne vittime di violenza di sfuggire al controllo del familiare maltrattante nel periodo di isolamento imposto dal covid-19, e quindi di utilizzare il cellulare, è stata confermata sia da Pamela Franconieri, commissario capo della Squadra Mobile di Roma, sia da Lorenza Fruci, sia dalla delegata per il sindaco Raggi alle Politiche di genere. (segue) (Com)