Violenza donne: Guerrini (M5s), Roma non intende abbassare la guardia (3)

- Le senatrici componenti la "Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere" hanno illustrato come la loro attenzione verso la promozione del numero Antiviolenza 1522 sia costante e come nel "Decreto Cura Italia" sia stato previsto lo stanziamento di 3 milioni di euro per l'affitto di nuove strutture e per l'inserimento di personale aggiuntivo preposto al sostegno delle donne vittime di violenza in questa delicata fase emergenziale. "La Commissione per le Pari opportunità, dal canto suo - conclude la presidente Guerrini -, ha avviato la predisposizione di un opuscolo informativo multilingue da distribuire in maniera capillare sul territorio, sulla falsariga di quanto già fatto da altri Comuni italiani e ha proposto la stipula di una convenzione con il servizio taxi di Roma Capitale per il trasporto delle donne vittime di violenza nei luoghi indicati dalle forze dell'ordine. La Commissione per le Pari opportunità continuerà quindi a monitorare attentamente la problematica e rivolge un accorato appello sia alle donne vittime di violenza sia a coloro che sono testimoni di violenze domestiche: denunciate ogni maltrattamento o angheria psicofisica subita alle autorità competente. Non siate passivi". (Com)