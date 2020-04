Sanità: policlinico Gemelli, gli analytics Sas per far fronte all'emergenza Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli rccs utilizza le soluzioni software Sas, azienda leader negli analytics, per far fronte all’emergenza sanitaria Covid-19. "La pandemia Covid-19 - si legge in una nota del policlinico Gemelli - ha messo le strutture ospedaliere anche di primo livello come il policlinico universitario A. Gemelli Irccs sotto grandissima pressione imponendo la necessità di dare risposte adeguate in brevissimo tempo. Il coordinamento di tutte le risorse aziendali in tempi stretti e incalzanti è stato possibile grazie alla collaborazione con Sas, che ha consentito di basare le decisioni sui dati informazioni a valore aggiunto che fanno differenza nell’attuare le scelte migliori per i pazienti colpiti dall’epidemia. Utilizzando tutte le potenzialità degli analytics di Sas, i sistemi informativi del policlinico universitario A. Gemelli Irccs sono stati in grado di rispondere alle richieste impellenti di informazioni dai servizi e dipartimenti coinvolti nell’emergenza Covid-19: il settore dell’emergenza/urgenza per cercare di prevedere nel breve termine l’impatto dell’afflusso dei casi; le unità di cura di degenza e terapia intensiva per l’analisi delle informazioni diagnostico/terapeutiche raccolte dalle cartelle cliniche; il controllo di gestione per la rendicontazione e l’allocazione ottimale delle risorse coinvolte sui casi Covid-19; la ricerca, per approntare gli strumenti di analisi computazionale con algoritmi di AI per cercare una risposta di lungo periodo alla pandemia". (segue) (Com)