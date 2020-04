Sanità: policlinico Gemelli, gli analytics Sas per far fronte all'emergenza Covid-19 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Paolo Sergi, direttore dei sistemi informativi del Gemelli: "Sfruttando le informazioni ottenute dagli analytics di Sas, il policlinico Gemelli ha cercato di pianificare al meglio la gestione delle risorse nel breve e medio periodo e spera di essere in grado nel futuro, anche immediato, attraverso piani di ricerca che ruotano attorno al progetto Generator - Info science center del Gemelli, di dare una risposta alla malattia cercando di prevedere le complicanze mediche e i risultati anche in termini di stima dei tempi di ricovero, nei pazienti Covid-19 rispondendo alla malattia con percorsi personalizzati per ogni paziente. Molti dati clinici importanti relativi ai pazienti di Covid-19 inoltre non sono strutturati ma, grazie a tecniche di text mining disponibili nelle soluzioni Sas, l’estrazione delle informazioni potrà essere automatizzata e veloce". "L’integrazione tra gestione avanzata dei dati clinici, di laboratorio e funzionalità analitiche orientate a determinare nuovi clusters di predittori al fine di formulare e validare ipotesi di progressione di malattia - sottolinea il professor Vincenzo Valentini, vice direttore scientifico della fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs, con delega ai Big Data – sono frutto di una collaborazione multidisciplinare tra clinici, sperimentatori, data scientists e consulenti specialisti, che hanno saputo coordinarsi per fronteggiare la gravità delle emergenza pandemica, arricchendo di un valore aggiunto di interoperabilità il progetto Generator". (segue) (Com)