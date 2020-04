Sanità: policlinico Gemelli, gli analytics Sas per far fronte all'emergenza Covid-19 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il monitoraggio in tempo reale dei dati dal fronte ospedaliero della pandemia era una delle necessità impellenti. Secondo Antonio Marchetti, team leader degli analytics del Gemelli, "è stato creato un sistema di monitoraggio che consente al Policlinico di seguire in tempo reale l'andamento dei ricoveri, delle dimissioni e dei trasferimenti di reparto dei pazienti Covid-19. Il sistema monitora inoltre l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva, l'andamento dei risultati dei tamponi e i decessi raggruppando i dati in base ad alcuni criteri. Questo tipo di dashboard interattiva consente di ragionare su una migliore pianificazione delle risorse e del personale". Mirella Cerutti, managing director di Sas Italy, commenta: "Siamo fieri di essere a fianco del policlinico Gemelli per affrontare insieme questa situazione. La nostra esperienza, la nostra capacità analitica insieme a soluzioni dedicate sono a supporto di tutti i dipartimenti coinvolti nell’emergenza Covid-19. Siamo disponibili a dare il nostro supporto alle strutture ed enti che stanno fronteggiando l’emergenza Covid-19 e ai clienti di qualsiasi settore di mercato per affrontare, con l’aiuto dei dati e delle previsioni, questo particolare momento e la ripresa delle attività". È disponibile un hub dedicato al Covid-19 che include risorse, informazioni e materiale sul coronavirus, modelli analitici gratuiti, dashboard pubblica per monitorare la diffusione dell'epidemia, un ambiente di data discovery su Sas Viya e corsi di formazione gratuita. (Com)