Coronavirus: Crippa (M5s), da vertici Lombardia dichiarazioni sempre più gravi su rsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ogni giorno che passa aumenta la gravità delle dichiarazioni dei vertici regionali della Lombardia. È ora che Fontana e Gallera la smettano di accusare i tecnici e fare un vergognoso scaricabarile sulle rsa”. Lo ha detto il capogruppo del MoVimento 5 stelle alla Camera, Davide Crippa in merito alla gestione dell'emergenza sanitaria in Lombardia. “La scelta, effettuata tramite un’ordinanza – attacca l’esponente penta stellato - di mandare pazienti ammalati di coronavirus nelle strutture per anziani, è stata scellerata ed è stata frutto di una precisa decisione politica di cui i due dovrebbero assumersi piena responsabilità. E, di conseguenza, chiedere scusa ai parenti delle vittime innocenti. E il caso si allarga anche al Piemonte dove stanno emergendo precise responsabilità di pessima gestione delle residenze per anziani, su cui spero si faccia al più presto chiarezza”. “Al di là delle responsabilità dirette delle Regioni Piemonte e Lombardia – conclude Crippa - è il caso forse di ripensare, a livello europeo, a una migliore gestione delle case di cura che sia più sicura per tutti gli anziani, anche alla luce dei dati diffusi oggi dall’Oms, sull’alto numero delle vittime nelle rsa di tutta Europa” (com)