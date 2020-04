Usa: sondaggio “Fox News”, Biden in testa in Michigan e Pennsylvania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato del Partito democratico alle prossime elezioni presidenziali di novembre negli Stati Uniti, Joe Biden, è in testa nei sondaggi davanti al presidente uscente Donald Trump negli stati del Michigan e della Pennsylvania. Secondo le ultime rilevazioni pubblicate dall’emittente “Fox News”, il 49 per cento degli elettori registrati nel Michigan prevede di sostenere Biden contro il 41 per cento che voterebbe per Trump, mentre in Pennsylvania la percentuale dei consensi in favore di Biden aumenta al 50 per cento contro il 42 per cento di Trump. Un altro sondaggio condotto dalla Quinnipiac University in Florida dà invece Biden leggermente in testa con il 46 per cento contro il 42 per cento di Trump, un vantaggio considerato appena sopra il margine di errore. I sondaggi giungono dopo che ieri l'ex vicepresidente degli Stati Uniti, Al Gore, si è unito alla crescente cerchia di celebri rappresentanti del Partito democratico che hanno deciso di appoggiare Biden nella corsa per la Casa Bianca di novembre. Gore ha annunciato il suo sostegno in un tweet. (segue) (Nys)