Coronavirus: dg Ats Milano, importante creare rsa specializzate per pazienti Covid

- Creare delle residenze sanitarie assistenziali specializzate che accolgano i pazienti Covid delle strutture che non possono garantire il loro isolamento. È questa una delle ipotesi allo studio per gestire l'emergenza sanitaria a Milano spiegata dal direttore generale dell'Ats Milano Città Metropolitana, Walter Bergamaschi, alla commissione consiliare congiunta Affari istituzionali e Politiche sociali del Comune. "Non è mai stato vietato alle rsa di trasferire in ospedale i pazienti che avevano sintomi e richiedevano cure ospedaliere. È stato piuttosto detto che laddove il paziente non aveva le caratteristiche per essere trasportato, proprio per la situazione di fragilità, occorreva attivare una rete di specialisti che potessero supportare la rsa a curare il paziente nel luogo dove stava, in particolare la rete delle cure palliative", ha spiegato Bergamaschi. "Io credo - ha aggiunto - che la strategia per il futuro sarà sempre di più, laddove una rsa riuscirà a mantenere condizioni di isolamento valide al proprio interno, garantirle un supporto di rete specialistica per offrire la miglior qualità dell'assistenza a dei pazienti che per ogni trasporto e per ogni spostamento subiscono certamente dei rischi molto elevati, alla luce della loro fragilità". "Laddove invece le strutture non riusciranno a garantire l'isolamento e la separazione dei percorsi, è importante che a quel punto si vengano a creare, come è stato fatto per la rete ospedaliera, delle rsa che possano essere specializzate nell'accoglienza di questi pazienti", ha spiegato il direttore generale, sottolineando che "la possibilità di individuare" queste strutture è "allo studio". "Alcuni gruppi possono dedicare un'unità ai pazienti Covid, mantenendo il resto delle strutture per ospiti non Covid. In altri casi la rete ospedaliera e la rete delle strutture intermedie possono certamente essere utilizzate per accogliere quei casi che non possono rimanere all'interno delle rsa, per garantirgli cure adeguate", ha aggiunto Bergamaschi, precisando però che per questi pazienti "l'hotel Michelangelo non è certamente una scelta possibile". (Rem)