Rifiuti: De Priamo (Fd'I), Ama assume quadri e dirigenti e lascia senza lavoro Roma multiservizi

- "Apprendiamo che Ama da inizio maggio reinternalizzerà il servizio offerto nei lotti di competenza dell'associazione temporanea di impresa con capofila Roma multiservizi". Lo afferma in una nota Andrea De Priamo, capogruppo di Fd'I in Campidoglio. "Una scelta che, magari, poteva rivelarsi virtuosa qualora l'azienda e il Campidoglio avessero provveduto alle assunzioni dei lavoratori e ad un piano di riorganizzazione dei servizi. Ma così non è stato. E mentre a Roma multiservizi non viene prorogato l'appalto global service, la municipalizzata all'ambiente si preoccupa di assumere quadri e dirigenti, e di aumentare gli stipendi. Ora, circa 270 lavoratori rischiano il licenziamento, a conferma della gestione irresponsabile di Ama frutto delle scelte sprovvedute del sindaco Raggi, alla quale chiediamo di rivedere questa decisione ed evitare il licenziamento dei lavoratori di Roma multiservizi", conclude De Priamo.(Com)