Coronavirus: in Emilia Romagna consegnato un altro milione di mascherine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un altro milione di mascherine, dopo quello già consegnato la settimana scorsa, per supportare concretamente la riapertura in sicurezza delle imprese emiliano-romagnole". Lo ha annunciato la Regione che ha inserito questa nelle inziative finalizzate alla riapertura per la fase due. Gli assessori regionali Vincenzo Colla e Irene Priolo hanno spiegato: "“Come annunciato oggi abbiamo spedito la seconda tranche di mascherine alle associazioni imprenditoriali. È un passo fondamentale per prepararci alla ripresa in sicurezza. Vogliamo ripartire appena possibile, ma solo garantendo una adeguata sicurezza affinché i lavoratori non si trovino in condizioni di pericolo di contagio, contribuendo così a garantire un supporto ai tantissimi sforzi che oggi la sanità sta facendo per il contenimento dell’epidemia. In Emilia-Romagna siamo pronti a farlo grazie a un governo di responsabilità condivisa tanto a livello locale quanto nazionale”.(Ren)