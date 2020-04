Nepal: coronavirus, cresce la preoccupazione per il distretto di Udayapur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero dei casi di coronavirus in Nepal è salito a 47, dato aggiornato oggi dal ministero della Sanità. Più della metà dei casi, 28, si concentra nel distretto di Udayapur, nel Pradesh 1, a est. Il distretto è stato dichiarato zona rossa e preoccupa il possibile passaggio dalla fase della trasmissione locale, tra persone a stretto contatto, alla fase della trasmissione di comunità, più allargata. Nel paese è in vigore dal 24 marzo e fino al 27 aprile il blocco delle attività produttive e degli spostamenti non essenziali. I voli internazionali sono sospesi fino al 30 aprile. (Inn)