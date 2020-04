Coronavirus: Ronghi (Cnal), dedicheremo 1 maggio a sanitari e lavoratori in prima linea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Medici, infermieri, personale sanitario e ospedaliero, lavoratrici e lavoratori della filiera alimentare, dei servizi e della pulizia e delle forze armate, sono stati vittime del Covid 19 e, grazie a loro, sono state salvate milioni di vite e l'Italia ha potuto andare avanti nonostante l'emergenza coronavirus. Ad essi va il nostro riconoscimento perciò a questi Patrioti dedichiamo la celebrazione del prossimo 1° maggio". Lo ha annunciato il segretario generale di Cnal, Salvatore Ronghi che ha spiegato: "È giusto dedicare la festa del lavoro a chi, con grande senso di responsabilità, ha continuato il proprio lavoro durante la pandemia, è stato in prima linea con grande amore e abnegazione e ci ha rimesso la salute e la vita, sono lavoratori che sono morti sul lavoro al servizio e per amore degli Italiani. Per questo motivo abbiamo chiesto al presidente Mattarella un riconoscimento particolare per questi patrioti". (segue) (Ren)