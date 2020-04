Coronavirus: Ronghi (Cnal), dedicheremo 1 maggio a sanitari e lavoratori in prima linea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ronghi ha aggiunto: "Il primo maggio eviteremo, ovviamente, manifestazioni di piazza, secondo le disposizioni anticovid 19, ma terremo una video conferenza nazionale, con l'intervento di rappresentanti delle categorie, di tutto il territorio nazionale, che hanno subito più vittime e rappresentanti della parte datoriale per confrontarci sulla ripartenza. Prima di essa, osserveremo un minuto di silenzio, ed invitiamo tutta l'Italia a farlo, per i lavoratori e le lavoratrici vittime del coronavirus". Quindi ha concluso: "La Confederazione Cnal, insoddisfatta delle politiche adottate da questo Governo, che si è caratterizzato per autoreferenzialità, inconcludenza e mancanza di tempestività, sostiene che, dalla "Partecipazione" tra imprese e lavoratori può nascere una nuova primavera per la rinascita economica e sociale dell'Italia". (Ren)