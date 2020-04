Speciale energia: Cao (Saipem), la decisione sulla diversificazione si è dimostrata giusta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione, già presa tempo fa da Saipem, sulla diversificazione si è dimostrata di fronte alla situazione di crisi del settore “non giusta, ma giustissima” e sta all’azienda “accelerare in meglio”. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato di Saipem, Stefano Cao, rispondendo alla domande dei giornalisti nella conference call organizzata in occasione della presentazione del Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2020. “La decisione sulla diversificazione è una decisione presa già tempo fa da Saipem”, ha sottolineato Cao, ricordando che legata alla lettura dell’evoluzione del settore energetico destinato a muoversi sempre di più verso le rinnovabili, affidandosi nel frattempo al gas. Secondo Cao, la diversificazione a cui ha assistito l’azienda in questi anni si è confermata più che giusta in un momento in cui in soli due mesi, in maniera inattesa, ci si è trovati in mezzo a questa assoluta tempesta perfetta” in cui hanno coinciso una crisi legata alla salute e il crollo del prezzo della commodity. “Nel complesso direi che la decisione presa tempo fa si conferma non giusta, ma giustissima ed è chiaro che sta a noi accelerare in meglio. Noi sempre più lavoriamo su un portafoglio di opportunità per andare ben al di là del petrolio. Il gas è un tema sempre centrale e lo sarà sempre di più, le rinnovabili sicuramente”, ha sottolineato Cao. (Res)