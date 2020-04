Speciale energia: amministratore delegato Saipem conferma dividendo 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dividendo proposto per quest'anno da Saipem è confermato. E' quanto dichiarato dall'amministratore delegato di Saipem, Stefano Cao, rispondendo alle domande dei giornalisti nella conference call organizzata in occasione della presentazione del Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2020. "Il dividendo per Saipem era un segnale dopo tanti anni di mancanza, sì è confermato nella dimensione che abbiamo detto, quindi non è materiale sostanzialmente", ha spiegato Cao, sottolineando che si tratta di una dimensione "assolutamente marginale". Nel 2019 Saipem ha chiuso l'esercizio rivedendo l'utile netto per 12 milioni e lo scorso febbraio ha proposto all'assemblea un dividendo di 0,01 euro. La società non distribuiva una cedola dal 2013. L'Ad di Saipem ha inoltre sottolineato, rispondendo ad una domanda sulla possibilità di acquisizioni, che l'azienda "ha la capacità e la forza per guardare al mercato e valutare eventuali opportunità". Tuttavia per Cao in materia di M&A (Mergers and acquisitions) "le cose prima si fanno e poi si annunciano". "Saipem ha sempre dimostrato di saper cavalcare le crisi e di saper cogliere le migliori opportunità", ha aggiunto Cao. (Res)