Il paradosso del Covid: con scuole chiuse e lezioni a distanza gli insegnanti lavorano il triplo

- Con i plessi scolastici chiusi, ma con le lezioni in piena attività secondo le modalità a distanza imposte dal coronavirus “gli insegnanti stanno lavorando il triplo di quanto lavoravano prima della chiusura delle scuole”. Lo dice ad "Agenzia Nova" la professoressa Viviana Salzillo Coordinatrice provinciale della Gilda di Roma. “Sia dal punto di vista dell’impegno, che da quello del tempo”. Le lezioni a distanza sono una novità per tutti, non solo per i ragazzi. “Il feedback che l’insegnate ha all’interno della classe, mentre spiega e da esercizi da fare sui banchi – continua Salzillo lei stessa insegnante- attraverso il computer questo non lo può fare. Tutto il tempo è dilatato e copre spesso l’intera giornata”. La coordinatrice Gilda lo dice riferendosi al fatto che i ragazzi ricevono i compiti da fare, li svolgono e poi, quando possono li rinviano al docente. “In famiglia possono esserci più figli, con genitori che devono lavorare con l’ausilio del computer. Il mezzo telematico quindi deve essere usato a rotazione e agli insegnanti i compiti arrivano quando è possibile.Poi ci sono molti docenti che si mettono a disposizione per gli approfondimenti”. Gli insegnanti lavorano di più “anche perché loro stessi devono sperimentare continuamente metodologie che abbiano gli stessi effetti della didattica in presenza e che adesso devono, necessariamente, passare attraverso lo strumento tecnologico”. Prima c’era la lavagna con i gessetti, o anche la Lim, ma adesso vanno trovati nuovi mezzi comunicativi per una platea di studenti che non sta più nella stessa aula. “Viene meno la correzione collettiva, quella che si faceva quando un alunno andava alla lavagna e svolgeva una esercitazione sotto il controllo dell’insegnante”. Una situazione di emergenza che nessuno immaginava potesse accadere e che gli insegnanti si trovano a dover gestire solo ed esclusivamente grazie alla volontà e alla passione che li contraddistingue. Se l’esperienza dell’insegnamento a distanza è riuscita “lo si deve all’impegno del docente che, in questa fase, ha anche dovuto trasmettere serenità ai ragazzi, in particolare agli adolescenti dando loro una sensazione di normalità. Resta inteso – conclude Salzillo- che la didattica a distanza, nonostante l’impegno degli stessi docenti, degli studenti e dei loro genitori non potrà mai sostituire la didattica di persona”. (Rin)