Decreto Scuola: De Petris (Leu), nostro impegno su connettività, inclusione e assunzione precari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per De Petris, "alla luce del protrarsi dell'emergenza legata alla diffusione del virus Covid-19 è necessario prendere pienamente atto del rischio che in assenza di scelte tempestive possa inficiare l'avvio del nuovo anno scolastico. La scuola e coloro che ci lavorano, studiano e vi fanno affidamento, devono avere la sicurezza che avranno tutto il tempo e l'aiuto necessari per diventare il primo strumento di rilancio del Paese". (Com)