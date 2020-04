Borse: Savona (Consob), garanzia statale potrebbe essere estesa a società quotate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I problemi di liquidità che stanno interessando gli intermediari del risparmio sono quelli da affrontare con maggiore urgenza, ma poggiare il peso esclusivamente sull’indebitamento, nelle sue varie forme, andrebbe ad aggravare lo storico problema di una leva finanziaria squilibrata nell’economia italiana. Lo ha dichiarato il presidente della Consob, Paolo Savona, durante un’audizione davanti alle commissioni Finanza e Attività produttive riunite. “Per garantire un funzionamento corretto del mercato andrebbero snellite le procedure di approvazione delle emissioni azionarie, come già predisposto dalle autorità statunitensi e britanniche”, ha spiegato, proponendo poi di estendere la garanzia statale anche alle emissioni azionarie finalizzate, entro un limite massimo di 25 milioni, da parte di aziende quotate, che potrebbero essere rivolte anche ad investitori non specializzati. Il presidente della Consob ha poi ribadito la necessità per il governo di “elaborare una lista delle società considerate strategiche” per evitare di appesantire troppo aziende che potrebbero conseguentemente decidere di spostarsi su altri mercati. (Rin)