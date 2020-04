Alitalia: Durigon (Lega), da governo nessuna salvaguardia dipendenti, Lupo interlocutore inadatto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato della Lega Claudio Durigon ritiene che dall'audizione su Alitalia del ministro Patuanelli in commissione Trasporti della Camera, non sia arrivata "nessuna rassicurazione sulla salvaguardia occupazionale dei dipendenti Alitalia, nessun piano industriale concreto". L'audizione del ministro Patuanelli in commissione Trasporti, spiega in una nota "non fa altro che confermare le nostre preoccupazioni sul futuro della compagnia di bandiera. Le sorti di Alitalia non possono certo essere lasciate in mano alla senatrice Lupo che, anzi, con le sue dichiarazioni e la sua idea di nazionalizzazione e ridimensionamento di Alitalia getta solamente ulteriori ombre sul futuro dei dipendenti e della compagnia stessa". Per Durigon, "l'improvvisazione e la totale mancanza di progettualità di questo governo su un tema così delicato che coinvolge non solo migliaia di lavoratori ma un intero asset strategico del Paese" lascia "senza parole e preoccupa molto". (Com)