Ue: Zingaretti, per rinascita Italia abbiamo bisogno di Europa di investimenti e lavoro

- Il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, pubblica una foto su Facebook ed commenta: "In collegamento con la videoconferenza dei leader del Partito socialista europeo prima del Consiglio europeo. Per la rinascita dell’Italia - continua il presidente della regione Lazio - abbiamo bisogno di un’Europa degli investimenti, della solidarietà e del lavoro. Da solo nessun Paese può farcela. Ora l’Europa può essere la soluzione e per noi l’Europa deve essere la soluzione". (Rin)