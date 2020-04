Regione Lazio: Simeone (FI), valutare sgravio canone demaniale per balneari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In secondo luogo, aggiunge Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio, "gli stessi hanno posto interrogativi sull'immediato futuro, perche non sanno se, quando e in che modo potranno aprire in vista dell'imminente stagione estiva. Anche qui reclamano certezze. Sarebbero disponibili a prendere in considerazione alcune limitazioni legate alle misure per contenere il rischio di contagi da Covid-19 durante questa stagione particolare. Ma è opportuno da subito capire quale sarà il quadro regolatorio. Infine ma non meno urgente è la loro richiesta di aiuti per venire incontro alle spese maggiori rispetto al passato. In tal senso chiedo all'amministrazione regionale di valutare la possibilità di sgravare il canone demaniale per ristorare in parte le ulteriori spese rispetto alle stagioni precedenti. La Regione Lazio davanti a queste richieste non può girarsi dall'altra parte. Gli assessori allo Sviluppo economico Paolo Orneli e al Turismo Giovanna Pugliese sono invitati a fare il loro dovere e a dare certezze al mondo imprenditoriale". (Com)