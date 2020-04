Speciale energia: Cao (Saipem), opportunità per un miliardo di euro in Europa nell’eolico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministratore delegato di Saipem, Stefano Cao, ha confermato che l’azienda vede circa un miliardo di euro di opportunità nel settore dell’eolico in Europa. Rispondendo alla domande dei giornalisti nella conference call organizzata in occasione della presentazione del Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2020, Cao ha sottolineato che vi sono alcune opportunità “vicine a divenire contratto”. Per l’Ad di Saipem, l’Europa non il solo obiettivo dell’azienda nel campo dell’Eolico come dimostra il progetto per la realizzazione del parco eolico offshore Formosa 2 a Taiwan. Cao ha rivelato che l’azienda sta perseguendo opportunità nell’eolico anche in Estremo oriente e nel Medio Oriente. (Res)