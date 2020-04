Speciale energia: Cina, presidente Xi annuncia più investimenti in 5G, intelligenza artificiale, trasporti e occupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina intensificherà gli investimenti in vari settori, tra cui il 5G, l'intelligenza artificiale (Ia), i trasporti, l'energia e promuoverà l'occupazione. Lo ha dichiarato oggi il presidente Xi Jinping durante una visita nella provincia nord-occidentale dello Shaanxi. Secondo quanto riferisce l'emittente televisiva cinese "Cgtn", Xi ha affermato che la tendenza a lungo termine del miglioramento dell'economia cinese non è cambiata, ma che Pechino prenderà provvedimenti per rilanciare l'economia reale, in particolare il settore manifatturiero. Il leader cinese ha affermato che il governo si concentrerà sull'occupazione dei laureati, dei lavoratori migranti e dei veterani in pensione e promuoverà l'occupazione e l'imprenditorialità attraverso più canali. (Cip)