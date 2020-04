Speciale energia: Terna, TenneT e Swissgrid lanciano nuova piattaforma “Equigy”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un sistema elettrico sempre più integrato e complesso Equigy rappresenta, infatti, uno sforzo intersettoriale volto a stabilire un nuovo standard europeo per i mercati della flessibilità rompendo le barriere, soprattutto economiche, che finora hanno ostacolato la partecipazione di risorse non tradizionali. La piattaforma sarà prima lanciata in quattro mercati (Italia, Paesi Bassi, Germania e Svizzera), per poi poter essere estesa anche ad altre nazioni, come la Danimarca dove il Tso Energinet ha già manifestato il proprio interesse ad aderire. La tecnologia e il software saranno forniti gratuitamente e saranno open source per incoraggiare lo sviluppo di applicazioni secondarie lungo la catena del valore dell'energia. Il sistema non è esclusivo e sarà facoltà dell’aggregatore decidere se avvalersi o meno dei servizi della piattaforma. I Tso si stanno impegnando in questa attività senza alcun interesse commerciale e con l'unico scopo di agevolare l’inclusione delle risorse energetiche distribuite, sostenendo la trasformazione verso un sistema elettrico “neutrale” dal punto di vista climatico. (Com)