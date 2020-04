Speciale energia: Giappone, coronavirus, a rischio le forniture di gnl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All’interno del quartier generale di Jera a Tokyo sono state allestite tende singole, per consentire ai dipendenti di rimanere sul posto di lavoro ed evitare così di servirsi dei mezzi pubblici, col rischio di contrarre la Covid-19. Le procedure di lavoro sono state modificate per garantire un flusso costante di gnl in entrata; al personale a terra non è consentito di salire a bordo delle metaniere che giungono in porto. La Baia di Tokyo, che si estende nell’area metropolitana di Tokyo e nelle adiacenti prefetture di Chiba e Kanagawa, è il principale hub del paese per la generazione di energia elettrica dal gnl. Jera opera gran parte delle centrali termoelettriche in quella regione, tutte alimentate a gnl, che da sole generano 26 milioni di kilowatt di elettricità, pari al 30 per cento della capacità di generazione nazionale. Prima del disastro di Fukushima, e dell’arresto quasi totale del comparto nucleare giapponese, il Giappone ricavava dal gnl il 28 per cento della propria energia elettrica; tale percentuale è successivamente aumentata al 40 per cento. (Git)