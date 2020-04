Botswana: coronavirus, disposto fine isolamento per presidente Masisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Botswana, Mokgweetsi Masisi, ha messo fine al suo periodo di quarantena insieme ai deputati che erano stati sottoposti al protocollo sanitario. Lo ha riferito ai media locali il coordinatore della Task force presidenziale Covid-19, Kereng Masupu, secondo il quale "tutti i membri del parlamento sono risultati negativi a Covid-19 e sono stati rilasciati dalla quarantena". Il paese, che secondo i dati comunicati dalle autorità registra al momento 20 casi di contagio e un decesso, ha messo in atto un severo protocollo sanitario, e trasferito in locali appositi per la quarantena i funzionari che avevano infranto le regole di isolamento. Uno stato di emergenza è stato dichiarato lo scorso 31 marzo insieme al blocco delle attività a livello nazionale. Ieri il presidente Masisi ha licenziato con effetto immediato e senza specificarne il motivo il segretario permanente nel ministero della Salute, Solomon Sekwakya, ed il suo vice Morrison Sinvula. Nel paese sono state testate finora 5.023 persone.(Res)