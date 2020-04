Coronavirus: dallo Iulm di Milano un fondo di mezzo milione di euro per garantire il diritto allo studio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rassicurare gli studenti e le loro famiglie e garantire il diritto allo studio. L’Università Iulm lo fa sul piano delle tasse, su quello didattico e della sicurezza. Il Cda ha deliberato di mettere a disposizione un fondo di mezzo milione di euro per garantire il diritto allo studio e aiutare quegli studenti le cui famiglie siano state tragicamente colpite da Covid-19. Il fondo di emergenza è rivolto a quegli studenti coinvolti direttamente dalla pandemia, che hanno perduto un genitore, che hanno assistito al fallimento o alla chiusura forzata dell’azienda di famiglia, al licenziamento di un genitore in assenza di altri redditi e patrimoni (isee complessivamente inferiore a 23mila euro). Le domande dovranno essere inviate entro il 30 aprile alla mail dirittoallostudio@iulm.it, con l’oggetto Richiesta contributo straordinario Covid-19. Inoltre Iulm – che è un’università non statale ma non profit e di servizio pubblico – ha disposto l’aiuto alle famiglie in difficoltà anche con altri due provvedimenti: le tasse di marzo sono slittate a fine maggio e si sta perfezionando un accordo con un istituto bancario per favorire prestiti d’onore a condizioni fortemente agevolate per poter consentire di finire gli studi, con restituzione del prestito a emergenza finita. Sul piano didattico, Iulm sta preparando alcune nuove proposte formative (comunicazione pubblica in condizioni di emergenza, comunicazione agro-alimentare e formazione del pensiero critico) con cui l’ateneo cerca di dare risposte ad alcune delle criticità che l’emergenza di questi giorni ha rivelato in modo drammatico. “Non si potrà più pensare dentro i protocolli e i paradigmi precedenti e proprio per questo stiamo predisponendo alcuni nuovi prodotti formativi – master soprattutto – che avranno l’ambizione di formare professionisti capaci di dare risposte nuove alle domande nuove che il dopo pandemia porrà al nostro mondo. Iulm ha l’ambizione di creare una classe dirigente seria, responsabile e competente, in grado di guidare il Paese verso la rinascita e verso un mondo migliore di quello che abbiamo alle spalle”, dichiara Canova. (segue) (Com)