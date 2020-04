Coronavirus: dallo Iulm di Milano un fondo di mezzo milione di euro per garantire il diritto allo studio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la sicurezza, un comitato di crisi sta pensando a ridisegnare gli spazi e i modi di occupazione delle aule per attrezzare l’Università a reggere la convivenza con la minaccia del virus. “Noi non siamo e non saremo mai un’università telematica – dichiara Canova – Siamo convinti della centralità dell’aula nei percorsi e nei processi formativi perché è un’agorà a cui non si può venire meno e aspettiamo di poter tornare negli spazi del nostro campus che diventerà un laboratorio a cielo aperto di creatività e progettualità”. Il Senato Accademico, su proposta del Rettore, ha deciso di riorganizzare il calendario didattico collocando al primo semestre tutti gli insegnamenti teorici e spostando al secondo semestre, da febbraio 2021 in poi, tutti i laboratori e gli insegnamenti con un’impostazione più pratica. Questo per garantire un doppio binario alla ripresa autunnale: anche se l’emergenza fosse del tutto rientrata, le lezioni saranno erogate anche in streaming in modo da consentire agli studenti fuorisede di seguirle da casa per tornare poi nel campus di via Carlo Bo con l’inizio del 2021. L’ateneo è impegnato insomma a mettere in condizioni di sicurezza assoluta gli studenti, ma anche a garantire la regolarità delle lezioni e la validità anche giuridica dell’anno accademico. Nei giorni scorsi più di seimila studenti hanno seguito le lezioni on line, e alcune centinaia si sono laureati in remoto. Sempre online l’Ateneo sta svolgendo i test di ammissione al prossimo anno accademico e gli open day di presentazione dei corsi e del campus: i prossimi sono previsti per il 6 e 9 maggio, quando sarà possibile dialogare direttamente con presidi e coordinatori dei corsi ed effettuare una visita virtuale del campus e dei suoi spazi. (Com)