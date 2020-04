Roma: aggredisce la madre per avere i soldi per la droga, arrestato 23enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una crisi di astinenza che precipita rapidamente in minacce violente e terribili. Un 23enne romano di Torre Angela è stato arrestato dai agenti del reparto volanti della polizia di Stato questa notte dopo aver minacciato e aggredito la madre per estorcerle del denaro per acquistare la droga. La madre,una donna di 54 anni, dopo le intimidazioni ha telefonato al 112 per denunciare l'accaduto. Quando i poliziotti sono arrivati nell'appartamento di via Taurano al Casilino però R.L., queste le iniziali del 23enne, era già fuori, via in auto alla ricerca dello stupefacente. Anche le chiavi della vettura, di proprietà della madre, erano state ottenute dal ragazzo, che non ha la patente, con le minacce. La madre, infatti, ha raccontato di aver ceduto alle minacce del figlio temendo che un rifiuto potesse agitarlo ulteriormente facendo correre un rischio anche con la nipotina di 7 anni. La Polizia è riuscita a rintracciare il 23enne mentre si trovava nelle vicinanze della sua abitazione. Fermato, ha iniziato a dare in escandescenze, ma è stato bloccato e accompagnato negli uffici di Polizia. Gli accertamenti successivi hanno evidenziato altri interventi delle forze dell'ordine a casa del giovane per i suoi comportamenti aggressivi nei confronti dei familiari. Episodi mai formalmente denunciati per timore di ritorsioni. Arrestato, R.L. dovrà rispondere di maltrattamenti ed estorsione. Nei suoi confronti inoltre, è stata notificata anche la sanzione amministrativa per guida senza patente.(Rer)