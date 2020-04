Argentina: crisi del debito, Buenos Aires rinvia pagamento scadenza per 500 milioni di dollari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione di non affrontare il pagamento in scadenza ieri era stata ampiamente annunciata. Il ministro dell'Economia, Martin Guzman, aveva già anticipato la settimana scorsa che nelle attuali condizioni "il paese non è in grado di pagare nulla" e le indiscrezioni riportate dalla stampa locale parlavano di una decisione già presa da parte di Buenos Aires di far decorrere i trenta giorni del denominato "periodo di grazia". In questi trenta giorni il governo di Alberto Fernandez punterà quindi a forzare un'intesa sulla ristrutturazione partendo dall'offerta ufficiale presentata la settimana scorsa. In caso di mancato accordo l'Argentina entrerà ufficialmente in "default" a partire dal 22 maggio. (segue) (Abu)